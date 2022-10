Hier musst du wieder Maske tragen!

Wegen der zunehmenden Corona-Infektionen hat die Stadt Ludwigshafen wieder eine Maskenpflicht eingeführt. Wo genau?

Ab Montag, den 24. Oktober, musst du in Verwaltungsgebäuden in Ludwigshafen wieder eine Maske aufsetzen. Das hat die Stadt Ludwigshafen am Freitag bekannt gegeben. In diesen Gebäuden gilt die Maskenpflicht unter anderem:

Bürgerbüros

Stadtbibliothek

Musikschule

Volkshochschule

Wilhelm-Hack-Museum

Theater im Pfalzbau

