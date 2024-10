In Schifferstadt kam es zu einem Unfall zwischen einem Fahrlehrer und seinem Schüler auf dem Motorrad.

Der Fahrschüler absolvierte am Montag eine Übungsstunde mit dem Motorrad. An einer Einmündung hielt sich dieser an die Rechts-vor-Links-Regel. Anscheinend hat das der Fahrlehrer nicht gecheckt: Er ist in seinen Schüler reingefahren. Dieser stürzte vom Motorrad und verletzte sich am Rücken. Der Schüler musste ins Krankenhaus.