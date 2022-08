14-Jährige rettet sich mit "Signal for help" vor Vergewaltiger!

In Ludwigshafen hat ein Mädchen einen stummen Hilferuf abgegeben. Leute erkannten das Zeichen und holten die Polizei.

Triggerwarnung - sexualisierte Gewalt Im Text geht es um sexualisierte Gewalt. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Die 14-Jährige machte auf einem Spielplatz mit dem "Signal für help" auf sich aufmerksam. Die Polizei nahm daraufhin einen 19-Jährigen fest. Er soll das Mädchen dort zu sexuellen Handlungen gezwungen haben.

In U-Haft

Passiert ist das schon Mitte August. Die Polizei hat den Fall aber jetzt erst öffentlich gemacht. Der 19-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Was ist das "Signal for help"?

Dafür zeigt man erst seine Handfläche - dann wird der Daumen eingeknickt und von den Fingern umschlossen. Bei dem Zeichen handelt es sich um einen international bekannten Hilferuf. Weil man dabei nicht reden muss, können Opfer damit heimlich Hilfe rufen. Wenn du jemanden siehst, der das Zeichen macht, solltest du sofort die Polizei alarmieren.

So sieht das "Signal for help" aus:

Hier bekommst du Hilfe bei sexualisierter Gewalt Kennst du jemanden, der sexualisierte Gewalt erfahren hat oder bist du selbst von sexueller Belästigung betroffen? Hier kannst du dir Hilfe holen: Beim "Hilfe-Portal sexueller Missbrauch" kannst du anonym anrufen unter 0800 22 55 530 oder über die Webseite eine Nachricht schreiben.

oder über die Webseite eine Nachricht schreiben. In allen Fällen geht auch die Nummer gegen Kummer: 116 111

Den Verein N.I.N.A., der bei sexualisierter Gewalt hilft, findest du auch auf Instagram

Eltern, die sich Sorgen um ihre Kinder machen, können sich beim Elterntelefon melden 0800 111 0 550

