Razzia! Hier wurden illegal Shisha-Tabak und Zigaretten produziert

Der Zoll hat eine Betrüger-Bande hochgenommen. Sie waren auch in Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis aktiv.

Bei einer Razzia wurden mehrere Anlagen stillgelegt, mit denen die Betrüger illegal Shisha-Tabak und Zigaretten hergestellt haben. Der Zoll fand:



1.600 Kilo Tabakwaren

1.500 Kilo Tabak

200.000 gefälschte Verpackungstüten und Zigarettenschachteln

Außerdem wurden bei der Razzia noch die Geräte wie zum Beispiel eine Vakumiermaschine beschlagnahmt.

Illegale Tabak-Anlage in Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis

Der größte Teil der Sachen wurde in Limburg an der Lahn in Hessen gefunden. Dort war es so viel, dass die sichergestellten Sachen mit einem Lkw abtransportiert werden mussten. In Ludwigshafen wurden 170 Kilo Tabak gefunden. In einer nicht bekannten Gemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis waren es rund 100 Kilo Tabak.

Diese Behälter wurden zur Herstellung des Shisha-Tabaks benutzt:

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

Täter noch nicht gefasst

Mit den illegalen Produkten haben die Betrüger im großen Stil Steuern hinterzogen, erklärte die ermittelnde Staatsanwaltschaft Kaiserslautern. Der Schaden wird auf mehr als 200.000 Euro geschätzt. Um wie viele Täter es sich handelt, werde aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt gegeben. Die Durchsuchungen waren am vergangenen Dienstag. Die Mitglieder der Bande befinden sich noch auf freiem Fuß.

