Lützerath: Alle Aktivisten sind draußen!

Zwei Personen hatten bis zuletzt in einem Erdloch ausgeharrt. Damit scheint der Ort nicht mehr besetzt zu sein.

Sie waren nämlich die letzten Aktivisten in Lützerath. Laut Medienberichten sind die beiden freiwillig gegangen. Die Polizei sagt, dass die Räumarbeiten inzwischen abgeschlossen sind. In Videos auf Social Media ist schon zu sehen, wie in Lützerath Bäume gefällt werden und die Abrissarbeiten beginnen.

Erdloch unter Tunnelsystem

Bis zuletzt hatten sich zwei Personen in einem Erdloch verschanzt, dass nur über einen engen Tunnel zugänglich und gut abgeriegelt war. Außerdem könnten die Tunnel lebensgefährlich für die Aktivisten werden, wenn jemand mit schweren Fahrzeugen über diese fahren würde. Weder das Technische Hilfswerk, noch die Werkfeuerwehr vom Energiekonzern RWE konnten es schaffen, die Aktivisten aus dem Tunnel herauszubekommen.

Am Samstag war die schwedische Aktivistin Greta Thunberg bei den Protesten in Lützerath: