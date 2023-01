Kurz vor Räumung in Lützerath: Aktivisten wollen mehr Kondome

Die Polizei hat angefangen, den Braunkohleort Lützerath zu räumen. Kurz vorher hatten die Aktivisten noch Einkaufswünsche.

Auf Instagram posteten sie eine Liste mit Dingen, die sie brauchen. Für ihre Protestaktion und die Polizeiaktion heute wollten sie noch mehr Megafone, Klettersachen und Schnur haben. Aber: Kurz vor der Räumung von Lützerath ging es den Aktivisten auch um ihre Freizeitbeschäftigung. So wünschten sie sich, dass Leute auch Kartenspiele und Kondome vorbeibringen.

Hier kannst du dir die Liste aus der Insta-Story am Dienstag anschauen:

Screenshot Instagram/ @luetzilebt

Was passiert heute in Lützerath?

Am Mittwoch sind etwa 1.000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, um das Braunkohle-Dorf Lützerath zu räumen. Am Morgen wurde der Ort erst umstellt. Dann gingen die ersten Polizisten in das Protestcamp. Dort sind etwa 400 Klimaaktivisten. Sie wollen verhindern, dass der Ort abgerissen wird. Lützerath gehört dem Energiekonzern RWE. Der will dort Braunkohle abbauen. Daraus soll dann Strom gemacht werden.

Die #Polizei #Aachen hat in den frühen Morgenstunden damit begonnen, die Ortslage #Lützerath zu umstellen.

So sieht es gerade vor Ort aus:

#Lützerath https://t.co/hlBzQHgjgX

