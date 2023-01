Lützerath wird geräumt? Das solltest du über das Dorf wissen 💡

Ein ganzes Dorf in Deutschland soll geräumt werden, um Braunkohle auszubaggern. Klimaaktivisten haben den Ort besetzt.

Die Polizei möchte ab Mittwoch damit beginnen, das Dorf zu räumen. Der Grund: Der Energiekonzern RWE möchte Kohle abbauen, die unter dem Ort liegt. RWE gehört mittlerweile die Siedlung. Damit die Bauarbeiten starten können, muss das von den Bewohnerinnen und Bewohnern verlassene Dorf komplett abgerissen werden.

Klimaaktivisten protestieren in Lützerath

Den Plan haben RWE und die Polizei in Nordrhein-Westfalen ohne die Klimaaktivisten gemacht. Die haben sich nämlich in dem Dorf verschanzt, um gegen den Kohleabbau und die Abbaggerung zu protestieren. Sie machten bisher Sitzblockaden, bauten Baumhäuser, verbarrikadierten sich in Häusern und stiegen auf mehrere Meter hohe Holzkonstruktionen. Damit soll der Polizei die Arbeit schwerer gemacht werden.

Lützerath: Keiner darf dort sein

Am Montag hat das Oberverwaltungsgericht erst ein Aufenthalts- und Betretungsverbot für Lützerath bestätigt. Warum? Das Unternehmen RWE wolle seine "privaten Rechte" schützen - es ist sein Grundstück. Der Ort werde für die Energieversorgung gebraucht, so RWE. Am Dienstag entfernt die Polizei die Barrikaden in der Umgebung - das soll wohl noch nicht der Räumungsbeginn sein, schreibt die Polizei Aachen auf Twitter.

Hier siehst du Videos aus Lützerath:

Sowas macht mich fassungslos. Polizist:innen schlagen wahllos zu. #LuetzerathUnräumbar #Luetzerath #StoppDieGrüneRäumung https://t.co/NWNWUMf29J

Wir fassen zusammen: Um das Verbrennen von #Kohle zu verhindern, verbrennen #Klimaaktivisten in #luetzerath Autoreifen. Der #LuetzerathUnraeumbar #Protest der sich selbst lächerlich macht. Welch groteske #Shitshow. https://t.co/PU9a3rEpLM

Die Polizei will Barrikaden in Lützerath räumen - wir sind früh aufgestanden und stellen uns dem in den Weg! Die Klimakrise tötet schon jetzt tausende Menschen, ob in Pakistan, Nigeria oder Deutschland. Keine Profite auf Kosten unserer Lebensgrundlagen! #LützerathUnräumbar https://t.co/OJAgp508HR

Mehr aktuelle News findest du hier: