So war die Lage an den Flughäfen

An einigen Flughäfen ging bei der Lufthansa nichts mehr, bei anderen war die Lage entspannter.

Wer von Frankfurt oder München aus mit der Lufthansa fliegen wollte, musste damit rechnen, dass der Flug wahrscheinlich gecancelt wird. Wegen des Streiks, der den ganzen Freitag lang andauerte, fielen deutschlandweit 800 Flüge aus. Davon betroffen waren rund 130.000 Passagiere. Die Lufthansa warnt auch vor Verspätungen und Ausfällen am Wochenende. Die Lage in Baden-Württemberg hingegen war entspannter. In Stuttgart etwa fielen nur zwei Flüge nach und zwei Flüge von Frankfurt aus. Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden war gar nicht betroffen, da die Lufthansa dort nicht fliegt.

Worum gehts?

Die Gewerkschaft, die 5.000 Lufthansa-Piloten vertritt, fordert Gehaltssteigerungen von 5,5 Prozent im laufenden Jahr und einen automatisierten Inflationsausgleich ab 2023. Die Lufthansa hatte eine Erhöhung der Monatsgehälter um 900 Euro angeboten.

