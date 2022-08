Kein Streik mehr? Lufthansa und Bodenpersonal einigen sich

Beide Seiten sind sich einig: Mehr Geld für's Personal und ein neuer Tarifvertrag. Was das für Reisende heißt...

Das Bodenpersonal der Lufthansa hat hart gekämpft - inklusive Streik mitten in der Reisezeit. Jetzt ist klar, was es gebracht hat: Die Gewerkschaft ver.di und die Lufthansa haben sich auf einen neuen Tarifvertrag für das Bodenpersonal geeinigt. Darin steht, dass die 20.000 Beschäftigten in drei Stufen Gehaltserhöhungen bekommen.

Was heißt das für Reisende?

Der neue Tarifvertrag soll 18 Monate lang gelten. Dadurch ist relativ sicher, dass die Lufthansa-Beschäftigten am Check-in-Schalter oder bei der Abfertigung von Flugzeugen demnächst nicht nochmal streiken.

Ende Juli hatte das Bodenpersonal der Lufthansa mit dem Streik für jede Menge Chaos und Druck auf den Arbeitgeber gesorgt: