Eine Woche lang war die 15-Jährige verschwunden. Jetzt gibt es gute Neuigkeiten.

Die Polizei teilte mit, dass sie am Donnerstagabend im Saarland gefunden wurde. Die 15-Jährige sei jetzt wieder bei ihren Eltern in Zell an der Mosel in Rheinland-Pfalz. Bisher gibt es den Angaben nach keine Hinweise, dass sie Opfer einer Straftat geworden ist.

Was ist passiert?

Die 15-Jährige wurde seit dem 16. März vermisst. Sie war zuletzt in der Fußgängerzone in Zell (Landkreis Cochem-Zell) gesehen worden. Weil es mehrere Tage keine Infos zu ihrem Aufenthaltsort gab, hatte die Polizei am Dienstag die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche gebeten und ein Foto von Angela veröffentlicht.