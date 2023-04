Maestros heftige Ansage an Mois: "Schämst du dich nicht?"

Der Rapper hat in seinem neuen YouTube-Video mit seinem früheren Freund abgerechnet. Mois Knast-Story soll gelogen sein.

Maestro, der zusammen mit Mois den Keller-YouTube-Kanal groß gemacht hat, erzählt in seinem Video unter anderem, dass Mois nie wirklich im Knast saß. Er sagt:

Der war drei Stunden auf dieser Wache, was für Knast?

Maestro erklärt weiter, dass Mois zwar verhaftet wurde, weil bei ihm unter anderem Drogen gefunden worden sind. Allerdings habe ein Anwalt, den Maestro auf Empfehlung von Xatar besorgt habe, ihn sehr schnell wieder rausgeholt.

Warum erzählt Maestro diese Story über Mois?

In dem Video erzählt Maestro, wie enttäuscht er von Mois ist. Dabei zählt er einige Storys auf, die laut ihm dazu geführt haben, dass die Freundschaft zerstört wurde. Nur ein Beispiel: Mois habe kein Verständnis dafür gehabt, dass Maestro seinen krebskranken Vater besuchen wollte und sich deswegen ein paar Tage nach seiner Verhaftung vorübergehend nicht um ihn kümmern konnte. Kurz danach habe es auch in einer anderen Situation heftige Beleidigungen gegeben. So soll Mois Maestro unter anderem einen "Bastard" und "Hund" genannt haben.

Wichtig: Was Maestro in seinem Video über Mois erzählt, ist seine Sicht der Dinge. Mois hat sich dazu noch nicht geäußert.

Hier kannst du dir das Video von Maestro anschauen: