Mahsa Amini: Eltern klagen gegen die Polizei

Was dürfen Frauen im Iran anziehen?

Im Iran gibt es strenge Kleidervorschriften. Dazu zählt unter anderem, dass Frauen lange Kleidung an Armen und Beinen tragen müssen. Auch ein Kopftuch ist Pflicht. In größeren Städten werden die Regeln oft nicht mehr eingehalten. Die Regierung will sie aber weiter durchsetzen.