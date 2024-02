MaiLab-YouTuberin geht NICHT in die Politik

mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

beim Kurznachrichtendienst X teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

In einem Video hat die Chemikerin angedeutet, in die Politik zu gehen. Turns out: Das war Promo für ihre Sendung.

Eigentlich hatte Mai Thi Nguyen-Kim vor Monaten das Ende ihrers YouTube-Kanals bekannt gegeben. Doch vor ein paar Tagen kam ein neues Video auf dem Kanal online. Der Titel: "Statement". Darin kritisiert die Wissenschaftsjournalistin die aktuelle Diskussionskultur in der Gesellschaft und die Politik heftig. Sie deutet an, selbst in die Politik zu gehen. Konkret wird sie aber nicht. Es bleibt bei Sätzen wie: "Wenn du willst, dass es gut wird, musst du es halt selbst machen." MaiLab-Statement-Video: Werbung und Experiment für neue Sendung Das Video wurde innerhalb kürzester Zeit tausendfach geklickt. In den Kommentaren rätselten die User, was das zu bedeuten hat. Jetzt löst Mai Thi Nguyen-Kim selbst auf: sie wollte auf ihre neue Sendung "MAITHINK X" aufmerksam machen. Die neuste Folge trägt den Titel: "Wie populistische Politiker uns verarschen." In dieser Folge stellt die Wissenschaftsjournalistin klar, dass sie nicht in die Politik geht. Warum sie den Move trotzdem gebracht hat? Nicht nur für die Aufmerksamkeit, sondern auch, weil wir zeigen wollten, wie anfällig wir alle für Populismus sind. Denn: In ihrem Statement-Video habe sie selbst Populismus angewendet. "Dafür will ich mich hier ganz aufrichtig entschuldigen," sagt sie in der Sendung. Kritik an der Politik gibt es auch deswegen: Politik Cannabis-Legalisierung: Innenminister sind besorgt Die Innenminister haben einen offenen Brief an die Ampelfraktionen verfasst. Die Legalisierung sei "unverantwortlich". 17:00 Uhr DASDING DASDING