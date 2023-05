Warum ist der 1. Mai ein Feiertag? 🤔

Der Tag der Arbeit hat im Gegensatz zu vielen anderen Feiertagen keinen religiösen Hintergrund. Hier erfährst du mehr.

Seinen Ursprung hat der Tag der Arbeit im Jahr 1886 in Nordamerika. Dort gab es einen Streik, um den Achtstundentag durchzusetzen. Drei Jahre später wurde in Paris beschlossen, dass alle Arbeiter auf der ganzen Welt am 1. Mai 1890 streiken sollen.

Bis zu 100.000 machten in deutschen Großstädten mit

Ab 1890 streikten und protestierten die Arbeiter auch in Deutschland. Bis zu 100.000 Menschen nahmen in Großstädten an Demonstrationen am 1. Mai teil. 1918 kam dann endlich der Achtstundentag. Ein Jahr später wurde der 1. Mai dann offiziell zum Feiertag. Allerdings nur für ein Jahr. Seit 1946 ist er jedes Jahr ein gesetzlicher Feiertag. Es geht dabei auch darum, die Arbeiterbewegung zu ehren, die viele Jahre für ihre Rechte gekämpft hat.

Was passiert heutzutage am 1. Mai?

Heute ist der Feiertag weiterhin politisch geprägt. Es gibt viele Demonstrationen. Dabei geht es beispielsweise auch um Lohngerechtigkeit. Es kommt an diesem Tag allerdings auch immer wieder zu Ausschreitungen und Krawallen.

Tanz in den Mai und Maibaum aufstellen

Es gibt aber auch Traditionen, die nichts mit Politik zu tun haben. So wird in vielen Orten ein Maibaum aufgestellt. Dieser soll Leben und Kraft symbolisieren. Die Tanz-in-den-Mai-Partys am 30. April stehen möglicherweise im Zusammenhang mit der Walpurgisnacht aus dem Mittelalter. Dabei gab es oft ein Feuer, das eine reinigende Kraft haben sollte.

