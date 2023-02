Kugelrunder Babybauch: MaiLab-YouTuberin verheimlichte Schwangerschaft

Was hat Mai Thi Nguyen-Kim mit Kylie Jenner oder Rihanna gemeinsam? Das zeigt sie in einem Video mit Augenzwinkern.

Ok, der Vergleich mit Kylie Jenner geht nicht so ganz durch. Das gibt der YouTube-Star dann doch selbst zu. In ihrem neusten Video zeigt Mai, dass sie Humor hat - und offenbar das Talent, einen kugelrunden Babybauch bis jetzt zu verstecken! Aber jetzt geht's nicht mehr.

"Die ganze Schwangerschaft werd ich nicht schaffen zu verheimlichen, aber"...

Der Vergleich mit Rihanna sitzt da schon eher. Mai legt ein paar Dance-Moves aus der Halbzeit-Show-Performance hin.

Das war's. Ihr werdet mich, uns, jetzt öfters sehen. Jetzt wisst ihr Bescheid.

Unter dem Video gibt's von Fans und Kollegen jede Menge Glückwünsche und ganz viele Herzen ❤️❤️❤️. Hier siehts du es: