Direkter Abstieg verhindert: Mainz fetzt Dortmund!

Mit 3:0 haben die Mainzer den Champions-League-Finalisten geschlagen und sich damit auf Tabellenplatz 15 hochgekämpft.

Möglich bleibt nur noch ein Abstieg über den Relegationsplatz, falls Mainz 05 am letzten Spieltag verliert und Union Berlin gewinnt. Vor den direkten Abstiegsplätzen 17 und 18 hat sich Mainz aber mit dem Heimsieg gegen den BVB gerettet.

3:0 nach nur 23 Minuten!

In der zwölften Minute ging Mainz mit einem Tor von Leandro Barreiro in Führung. Lee Jae-Sung setzte in der 19. und 23. Minute nach. Der BVB hat nicht mit der A-Mannschaft gespielt: Fast alle Spieler, die in der Champions League in der Startelf spielen, standen heute nicht auf dem Platz. Der Grund: Für Dortmund geht es in der Bundesliga um nichts mehr. Sie fokussieren sich voll auf das Champions-League-Finale am 1. Juni gegen Real Madrid.

