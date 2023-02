Rote Karte: Svensson fragte, ob Schiri-Team blind ist

Dafür gab es im Pokal-Achtelfinale einen Platzverweis von Schiedsrichter Deniz Aytekin für den Mainzer Coach.

Als Bo Svensson den Spielfeldrand verlassen musste, waren bereits 82 Minuten gespielt und das Spiel am Mittwochabend längst entschieden. Am Ende gewannen die Bayern durch Tore von Choupo-Moting, Musiala, Sané und Davies in Mainz mit 4:0.

Aytekin: Grenze wurde überschritten

Für Schiri Aytekin ging die laut reingerufene Frage von Svensson, ob das Schiri-Team blind ist, einfach zu weit. Er sagte, die Schiedsrichter seien "nicht die Mülleimer der Nation" und erklärte weiter:

Das geht nicht, wir halten viel aus, das ist auch alles in Ordnung. Aber beleidigen lassen wir uns nicht, da ist die Grenze für mich erreicht.

Was sagt Mainz-Coach Svensson?

Der 43-Jährige entschuldigte sich nach dem Spiel bei Aytekin. Im Interview sagte der Däne ebenfalls, dass seine Aktion unnötig gewesen sei.

