Nach Messerattacke: Mann schwer verletzt, Verdächtiger in U-Haft

Zu dem Angriff war es am späten Montagabend im Bleichenviertel in der Mainzer Altstadt gekommen. Was ist passiert?

Ein Mann wurde mit einem Messer in den Bauch gestochen und dabei schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter sitzt jetzt in U-Haft. Das ist laut Polizei sonst bekannt: Der Streit sei zwischen einem 38-jährigen Mann und einem 28-Jährigen eskaliert.

Angefangen habe es damit, dass der 28-Jährige Geld von dem späteren Opfer wollte.

Als er es nicht bekam, habe er zugestochen und sei dann geflüchtet.

Durch Zeugen konnte der mutmaßliche Täter kurz danach festgenommen werden.

Laut Polizei hat er keinen festen Wohnsitz und ist bereits polizeibekannt.

Das Opfer musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Inzwischen sei sein Zustand stabil. Polizei ermittelt nach Messerattacke in Mainzer Altstadt: Hast du Infos? Die Mainzer Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat, der Phase davor und danach und zu den beteiligten Personen machen können, sich unter 06131/65-33999 zu melden.