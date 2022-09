Frau klärt Diebstahl mit Teddybär auf

Damit hatte der Dieb nicht gerechnet: Eine Mainzerin versteckte einen GPS-Sender in ihrem Teddy.

Der Grund für diese weirde Aktion war ein Verdacht der 27-Jährigen. Sie vermutete, dass irgendjemand regelmäßig Post und Pakete aus ihrem Briefkasten geklaut hatte. Im Juli hatte die Frau ihren Briefkastenschlüssel verloren - seitdem kam nichts mehr bei ihr an.

Der Plan geht auf

Die Frau besorgte sich einen Teddybären, in dem sie einen GPS-Sender versteckte. Den Teddy legte sie anschließend in einem Paket in ihren Briefkasten. Zwei Tage später war der Bär weg und die Frau konnte das Signal in ihrer Nachbarschaft orten. Jetzt ermittelt die Polizei.

