Hier entscheidest du den Preis - und rettest Lebensmittel

Ein neues Projekt startet in Mainz. Hier erfährst du mehr über das besondere Foodsharing-Café.

Im Café Rettich soll man abgelaufene, aber noch genießbare Lebensmittel verspeisen können und selbst entscheiden, wie viel man bezahlt. Eines der Vorbilder dafür ist das Café "Raupe Nimmersatt" in Stuttgart. Noch steht das Projekt aber in den Startlöchern. Die Gründerinnen und Gründer wollen Anfang 2023 eröffnen.

Was das Café von anderen Foodsharing-Angeboten in Mainz unterscheidet, ist das Programm drumherum. Das Team will den richtigen und guten Umgang mit Lebensmitteln an so viele Menschen wie möglich weitergeben. Außerdem sind Lesungen, Workshops und vielleicht auch kleine Konzerte geplant.

Aktion am Samstag

Um sich bekannt zu machen und eventuell schon die ersten Fördermitglieder zu gewinnen, stellt sich das Projekt am 15.10. von 11 bis 17 Uhr auf dem Mainzer Gutenbergplatz vor. Dort wurde ein Pop-up Café mit Tischen und Bänken aufgebaut.

