Gesprengter Geldautomat: Täter sind immer noch auf der Flucht

Seit ihrem Unfall mit dem Fluchtwagen fehlt von den Tätern jede Spur - trotz Großeinsatz der Polizei.

Auch der Einsatz von Polizeihunden und Hubschraubern konnte bislang nicht zum Erfolg führen. Es wird von insgesamt drei Tätern ausgegangen, die während der Geldautomatensprengung vermummt gewesen sein sollen, so die Polizei. Sie waren vom Tatort in Hofheim am Taunus aus mit dem Auto geflohen und bauten kurze Zeit später einen Unfall auf der A643 bei Mainz. Die Polizei sagt, dass die Täter ohne Beute unterwegs sind.

Was genau ist passiert?

Zeugen hörten am Dienstagmorgen einen lauten Knall und beobachteten kurze Zeit später eine Limousine, die vom Tatort davon raste. Auf der Flucht bauten die Täter auf der Autobahn einen Unfall mit dem Fluchtfahrzeug und prallten gegen die Mittelleitplanke. Zwar waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt, das Auto der Täter jedoch wurde so schwer beschädigt, dass alle Airbags auslösten. Der Fahrer sowie zwei weitere Täter verließen den Unfallort und sind seitdem auf der Flucht. Das Fluchtauto wurde von der Polizei sichergestellt und wird kriminaltechnisch untersucht. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch nicht klar.

