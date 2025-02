Geldbeutel mit 1.200 Euro verloren: Finderin bringt ihn zurück! 💸

In Mainz hat ein Mann seine Geldbörse zurückbekommen - mit Inhalt. Die Finderin überraschte er mit einem speziellen Danke.

Was würdest du tun, wenn du 1.200 Euro in einem Geldbeutel auf der Straße finden würdest? Vor dieser Frage stand eine Frau aus Mainz am Freitagabend. Für sie war offenbar klar, dass sie alles bei der Polizei abgibt. Kurz nachdem sie den Geldbeutel dort hingebracht hatte, habe sich auch schon der Besitzer gemeldet, schreibt die Polizei.

1.200 Euro verloren: Dank ehrlicher Finderin wieder beim Besitzer

Der Mann gab an, dass die 1.200 Euro die Einnahmen seines Messestandes seien. Er war offenbar so froh über die ehrliche Finderin, dass er einen ordentlichen Finderlohn springen ließ. Laut Gesetz hätten der Frau 46 Euro in dem konkreten Fall zugestanden, bekommen hat sie aber 200 Euro! Außerdem überreichte der Mann, der aus Kroatien kommt, eine Visitenkarte. Seine Bitte: Die Frau solle sich melden, wenn sie dort einmal Urlaub machen würde, heißt es.

