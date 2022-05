Hier arbeiten bald die ersten Ukrainerinnen in Kitas

Nach dem Probearbeiten sollen sechs Frauen schon im Einstellungsverfahren sein.

Die Ukrainerinnen sollen teilweise eine pädagogische Ausbildung haben, wie zum Beispiel als Lehrerin. Außerdem werden alle Bewerberinnen einen Deutschkurs besuchen, wie die Stadt Mainz berichtet. Um den Einstieg zu erleichtern, fangen die Frauen in Kitas mit russisch sprechenden Mitarbeitenden an.

Die Jobs sind erstmal auf ein halbes Jahr befristet. Während dieser Zeit werde gecheckt, in welcher Form die Bewerberinnen weiterbeschäftigt werden können. Auch werde die Lage in der Ukraine beobachtet und ob die Frauen in ihre Heimat zurückgehen wollen.

