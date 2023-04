Eigentlich lebt der Hai in deutlich tieferen Gewässern. Was passiert ist, steht hier.

Touristen und Bewohner haben das zwei Meter lange Tier am Sonntagabend in der Gemeinde Santanyí entdeckt. Vor allem ein für deutsche Urlauber beliebtes Ziel. An den dortigen Badestrand hat sich der Hai verirrt. Davon gibt es sogar ein Video:

Un tiburón de casi dos metros encalla en Cala Llombards.⛓ https://t.co/q0GKjRNyK4 pic.twitter.com/aAdGOK96Tv

Darin ist zu sehen, dass der Hai recht nah am Strand ist und ziemlich zu struggeln hat. Nach kurzer Zeit schafft er es aber wieder aus eigener Kraft zurück ins Meer zu schwimmen. Warum er dort war? Unklar! Oft verirren sich aber kranke Tiere an Strände oder Küsten.

Btw: Zuletzt hatten im Juni 2017 mehrere Menschen an Mallorcas Südwestküste Haie gesehen. Daraufhin wurde ein Blauhai von der Küstenwache gefangen und eingeschläfert. Das kam bei Tierschützern überhaupt nicht gut an.

Keine Gefahr für Badegäste

Das sagen Experten. Niemand bräuchte Angst zu haben. Bei weiteren Hai-Sichtungen sollte aber der Notruf gewählt werden. Spezialisten könnten den Tieren dann helfen.