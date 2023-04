Hunger? Heute gibt es Mammut-Fleisch

Mammuts sind seit 10.000 Jahren ausgestorben. Eine Lebensmittelfirma hat sie wieder zum Leben erweckt - als Fleischklops.

Würdest du gerne mal ein Stück Mammut-Fleisch probieren? Möglich wäre es. In den Niederlanden liegt gerade ein riesiges Mammut-Fleischbällchen in einem Wissenschaftsmuseum. Eine Lebensmittelfirma aus Australien hat es hergestellt.

Wie kann man Fleisch eines toten Tiers herstellen?

Die Forschenden haben das Genmaterial aus fossilen Mammut-Überresten genommen. Weil es nicht vollständig ist, haben sie es mit der DNA von einem afrikanischen Elefanten ergänzt. Der Elefant ist der direkte Nachkomme des Mammuts. Die Zellen wurden dann Schafen eingepflanzt und konnten sich so vermehren.

Kann man ein Mammut zum Leben erwecken?

Das ist sehr unwahrscheinlich, sagt die SWR-Wissenschaftsredakteurin Anja Braun. Dazu bräuchte man viel mehr Genmaterial des Mammuts. Und wenn man es mithilfe der Elefanten-Gene schafft, würde eher ein neues Tier entstehen - eine Elefanten-Mammut-Mischung.

Kann man das Mammut-Fleisch essen?

Dieser Fleischklops ist nicht zum Essen gedacht. "Das Protein ist buchstäblich 4.000 Jahre alt", sagt der Gründer der Lebensmittelfirma. Es sei unklar, wie unser Köper darauf reagieren würde. Selbst die Entwickler lassen lieber die Finger von dem Meatball.

Warum wurde das Mammut-Fleisch entwickelt?

Das scheint wohl ein Marketing-Gag der Firma zu sein. Sie forscht an der Herstellung für Laborfleisch und will das gezüchtete Fleisch auch in Europa auf den Markt bringen. Laborfleisch verbraucht viel weniger Wasser, Land und Energie als herkömmliches Fleisch. Allerdings gibt es für die Herstellung in der EU noch keine Regeln.

