4:1! City rasiert Arsenal im Meisterschaftsduell

Durch den Sieg hat Manchester City wieder alles selbst in der Hand im Titelrennen der Premier League.

War das schon die Vorentscheidung? Zwar bleibt der FC Arsenal (75 Punkte) trotz der 1:4-Niederlage am Mittwochabend in Manchester (73 Punkte) auf dem ersten Tabellenplatz - die Gunners haben aber zwei Spiele mehr absolviert als City. Fünf Spieltage vor Saisonende spricht der Trend zudem gegen Arsenal: Die Niederlage gegen City war das vierte sieglose Spiel in Folge.

City vs. Arsenal: De Bruyne dominiert

Kevin De Bruyne (7./54.) war mit zwei Toren und einer Vorlage der überragende Mann. Die anderen Tore für die Citizens schossen John Stones (45.+1) und Erling Haaland (90.+5), der damit 33 Premier-League-Tore in dieser Saison auf dem Konto hat. Den Ehrentreffer für Arsenal erzielte Rob Holding (86.).