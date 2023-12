Der nächste Titel: Manchester City gewinnt die Club-WM

Ein perfektes Jahr: Man City holt damit den fünften großen Titel in 2023.

Am Freitagabend setzte sich City in Dschidda in Saudi-Arabien locker mit 4:0 (2:0) gegen den brasilianischen Verein Fluminense aus Rio de Janeiro durch. Die Tore erzielten Julian Alvarez (1. und 88. Minute), Nino (27./Eigentor) und Phil Foden (72.).

Manchester City hatte in diesem Jahr bereits die Champions League, die englische Meisterschaft, den FA-Cup und den europäischen Supercup gewonnen. Für Coach Pep Guardiola ist es sogar der vierte Club-WM-Titel, mit Bayern München (2013) und dem FC Barcelona (2009 und 2011) war er ebenfalls erfolgreich.

Ab 2025: Club-WM mit neuem Format

Bei der Club-WM treten die Gewinner der sechs kontinentalen Meisterwettbewerbe - also den Gegenstücken zur europäischen Champions League - gegeneinander an. Das reicht der FIFA aber nicht, das Turnier wird ab 2025 auf insgesamt 63 Partien und sieben Spiele für die Finalisten vergrößert. Btw: Der FC Bayern ist wegen der guten Ergebnisse in der Champions League schon qualifiziert.