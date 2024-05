Manchester City hat das Titelrennen in der Premier League für sich entschieden. Aber nicht nur dort wurde gefeiert …

Nur zwei Punkte hatten Man City und Verfolger Arsenal vor dem letzten Spieltag getrennt. Im eigenen Stadion blieben die Cityzens aber cool und sicherten sich durch einen 3:1-Sieg gegen West Ham die Meisterschaft. Gleichzeitig stellte das Team von Pep Guardiola einen Rekord auf: Noch nie zuvor hat ein Team die Premier League viermal hintereinander gewonnen!

💡: Arsenal setzte sich im Parallelspiel zwar mit 2:1 gegen den FC Everton durch, landete aber wie in der letzten Saison "nur" auf dem zweiten Platz.

Emotionale Verabschiedung: Jürgen Klopp verlässt Liverpool

Der letzte Spieltag der Premier League war auch für Liverpool-Coach Jürgen Klopp richtig special. Der 56-Jährige verabschiedete sich nach neun Jahren als LFC-Trainer von den Fans. Er wurde minutenlang gefeiert, unter anderem sangen Zehntausende den umgedichteten Beatles-Hit "I feel fine" - "I'm so glad that Jürgen is a Red."

Es passte vom ersten Tag bis heute wie angegossen. Deshalb ist es so schwierig und emotional, sich zu verabschieden.

In seinem letzten Spiel als Liverpool-Coach holte sein Team einen 2:0-Sieg gegen Wolverhampton. Wie Klopp nach dem Abpfiff reagiert hat, kannst du hier checken:

Btw: Der Nachfolger von Jürgen Klopp wird Arne Slot. Klopp hat die Fans bei seinem Abschied direkt mal richtig heiß gemacht und für den neuen Coach ein Lied angestimmt:

