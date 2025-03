Jim Ratcliffe, ein Anteilseigner des Klubs, nennt es das "beste Fußballstadion der Welt". SO soll das Stadion aussehen!

Nach 115 Jahren im legendären, aber schon lange baufälligen Old Trafford will Manchester United einen Neuanfang. Das neue Mega-Stadion soll direkt neben dem Old Trafford gebaut werden und Platz für 100.000 Fans haben! Eine endgültige Entscheidung ist aber noch nicht getroffen - erstmal sind das nur Entwürfe.

Manchester United will neues Stadion bauen Dauer 0:35 min Manchester United will neues Stadion bauen

Social-Media-Beitrag auf Instagram von manchesterunited

Neues ManU-Stadion - das soll es kosten!

Nach Informationen der BBC könnte der Bau des Stadions zwei Milliarden Pfund (ca. 2,4 Milliarden Euro) kosten. Wie der hochverschuldete Klub das bezahlen will, ist bisher nicht bekannt. Laut Lord Norman Forster, einem der zuständigen Architekten, soll das Bauprojekt fünf Jahre dauern.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von manchesterunited

ManU ohne Old Trafford? Ferguson sagt Ja!

Trainer- und Vereinslegende Sir Alex Ferguson steht hinter den Zukunftsplänen von Manchester United. Der Schotte war 26 Jahre lang Trainer der Red Devils und hat 38 Titel geholt, darunter zwei Mal die Champions League. In einer Pressemitteilung des Vereins wird er zitiert: