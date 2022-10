Verwirrung: Mann beißt Hund?!

Ja, du hast richtig gelesen! Passiert ist das Ganze bei einer Polizeikontrolle in Hessen.

In der Nacht musste die Polizei in Ginsheim-Gustavsburg bei einem Streit zwischen zwei Männern und einer Frau eingreifen. Bei der anschließenden Kontrolle mit mehreren Polizeistreifen zeigten sich alle drei "aggressiv und unkooperativ", so die Polizei. Einer der Polizisten bekam eine Faust ins Gesicht, ein anderer verletzte sich während der Kontrolle an der Hand. Einer der Männer konnte nur mit sehr viel Kraft überwältigt werden - und biss dabei den Polizeihund, der beim Einsatz mit dabei war!

Happy End für den Vierbeiner

Die Polizisten wurden zwar verletzt, der Hund hat die Attacke jedoch ohne Schaden überstanden. Die drei alkoholisierten Personen verbrachten die Nacht auf der Polizeiwache, um auszunüchtern. Die Polizei hat Strafanzeige gegen die Streithähne erstattet - unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Noch mehr verrückte News findest du hier: