Mann überlebt zwei Tage im Wasser - auf einer Boje 🚣

Er wollte eigentlich mit seinem Kajak von England nach Frankreich reisen. Dann das!

Das Kajak ist bei der ├ťberfahrt gesunken. Der 30-J├Ąhrige konnte sich noch in Badehose an einer Boje fest klammern. Fischer haben den Mann zwei Tage nach dem Ungl├╝ck entdeckt und mit ihrem Boot gerettet.

Was ist dann passiert?

Ein Rettungshubschrauber hat den Schiffsbr├╝chigen vom Fischerboot abgeholt und in ein Krankenhaus nach Boulogne in Frankreich geflogen. Die ├ärzte haben den Briten dort wegen Unterk├╝hlung behandelt. W├Ąhrend er auf der Boje sa├č, hat er sich nach eigenen Angaben am Leben erhalten, indem er Muscheln von der Boje abkratzte und Krabben und Seetang a├č.

