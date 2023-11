Bei der Premiere waren über 100.000 Zuschauer am Start. Neben "Songs aus der Bohne" waren auch wieder Gaststars dabei.

So schlüpfte Herr Anwalt beispielsweise in die Rolle eines Talkmasters, dessen Show ein wenig eskaliert. Auch Phil Laude hatte einen Auftritt. Dazu war der YouTuber Broady kurz zu sehen, ganz kurz. Was Miami Rose aka Julia Beautx damit zu tun hat, wollen wir dir natürlich nicht spoilern - genau wie die Frage, ob Rewi wieder einmal gedisst wurde.

Background-Infos zum "Mann im Mond"

Im dritten Akt gibt es auch weitere Infos zum "Mann im Mond", die einen neuen Blickwinkel auf den Charakter ermöglichen. Hier kannst du dir selber ein Bild machen:

