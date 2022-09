Känguru tötet Australier

Der 77-Jährige habe das Wildtier als Haustier gehalten - das wurde ihm zum Verhängnis...

Der Mann wurde offenbar von seinem Känguru attackiert. Verwandte haben den Australier am Sonntag schwer verletzt auf seinem Grundstück gefunden. Die Einsatzkräfte wollten dem Mann helfen, doch das Känguru sei sehr aggressiv gewesen. Es hat die Retter bedroht und nicht in die Nähe des 77-Jährigen gelassen. Beamte mussten das Tier erschießen. Der Australier starb später an seinen Verletzungen.

Mehrere Känguru-Attacken!

Das letzte Mal starb jemand 1936 wegen eines Kängurus. Doch die Tiere haben es in sich: Westliche Graue Riesenkängurus werden bis zu 54 Kilogramm schwer und 1,30 Meter groß. Die männlichen Tiere können sehr aggressiv werden und gehen auf Menschen sowie andere Kängurus los. Sie stellen sich auf ihre Hinterbeine, packen den Gegner mit den Vorderläufen. Dann verlagern sie das Gewicht auf ihren Schwanz und schlagen mit ihren Hinterbeinen zu, an denen sie Krallen haben.

Kängurus als Haustier?

Die wilden Tiere als Haustier zu halten sei keine gute Idee - so Tanya Irwin vom Tierrettungsdienst in Perth. Um sie zu halten, brauche es eine Erlaubnis, die nur wenige Menschen kriegen. Känguruangriffe sollen nicht ungewöhnlich sein - sie greifen an, sobald sie sich in die Enge getrieben fühlen. Tödlich sind sie nur "sehr, sehr selten", so ein Känguru-Verhaltensexperte.

Hier kannst du dir angucken, wie es aussieht, wenn ein Känguru einen Menschen angreift:

Hier das traurige Schicksal eines Walrosses: