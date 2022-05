Mann klaut 70 Liter Speiseöl!

Mit dem Diebesgut lief er einer Polizeistreife in die Arme.

Der 51-jährige Thüringer hat am Ostersonntag mehrere Kanister Öl geklaut. Transportiert hat er die 70 Liter Öl auf einem Handkarren. Er gab gegenüber der Polizei zu, das Speiseöl am frühen Morgen aus dem Lager einer Gaststätte geklaut zu haben. Jetzt hat er eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls am Hals.

Aber warum Speiseöl klauen?

Wegen des Russland-Ukraine-Kriegs herrscht unter anderem bei Speiseöl Knappheit. Deshalb hamstern aktuell viele Menschen Öl, genauso wie am Anfang der Corona-Pandemie viele Klopapier kauften.

