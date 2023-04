Mann rettet Kind vor dem Ertrinken in der Enz

Retter in der Not: Ein Passant hat einem Dreijährigen das Leben gerettet. Er zog das Kind aus dem Fluss.

Das Kind war mit seiner Mutter und seinen Geschwistern am flachen Ufer der Enz unterwegs und spielte. Dann rannte das Kind offenbar etwas zu weit in den Fluss und wurde vom Wasser mehrere Hundert Meter mitgespült.

Gerettet!

Ein Mann sah, das Kind in der Enz treiben und lief in das Wasser, um den kleinen Jungen herauszuziehen. Anfangs war dieser nicht ansprechbar. Eine Polizeistreife leistete Erste Hilfe und nach kurzer Zeit kam der Junge wieder zu Bewusstsein. Der Rettungsdienst brachte ihn dann in ein Krankenhaus.