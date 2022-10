Mann schießt mit Armbrust um sich

In Limburg hat ein Mann mit einer Armbrust unter anderem auf ein Auto mit zwei Frauen, Häuser und Garagentore geballert.

Der 38-Jährige hatte im Limburger Stadtteil Lindenholzhausen (Hessen) auch auf Verkehrsschilder geschossen. Durch die Schüsse mit Pfeilen mit Metallspitzen hat er insgesamt einen Schaden von 10.000 Euro verursacht. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei in Westhessen in Wiesbaden mit.

Wie gings weiter?

Der Mann wurde mithilfe von Zeugen identifiziert. Am Samstagmorgen wurde er von Spezialkräften vor seinem Haus festgenommen. Dabei war der 38-Jährige unbewaffnet, so die Polizei. Der mutmaßliche Täter ist psychisch krank und wurde nach seiner Festnahme in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

