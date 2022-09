Darum hat dieser 18-Jährige seine Entführung gefaked

Nachdem die Polizei anfing zu ermitteln, merkte sie schnell, dass etwas nicht stimmt.

Der Mann hatte frühmorgens auf der Wache in Spanien seine vier Entführer angezeigt. Sie hätten ihn in ein Auto gezerrt und kurze Zeit später mitten auf der Autobahn von Palma de Mallorca ausgesetzt. Die Polizei fing sofort an zu suchen, stellte aber schnell fest, dass die vermeintlichen Entführer gar nicht existieren.

Und warum das ganze Theater?

Als die Polizei den 18-Jährigen darauf ansprach, gestand er: Die Story ist erfunden, er hatte Angst vor seiner Freundin. Weil er in der Nacht feiern war und spät nach Hause kam, hatte er Schiss davor, dass seine Freundin wütend wird.

