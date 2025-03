Seit der Amokfahrt in Mannheim sind viele Falschnachrichten im Umlauf. Hier checken, was stimmt und was nicht!

Laut dem Polizei werden diese Fake-News gerade über Social Media verbreitet: Angeblich wurden drei Mädchen in der Ludwigshafener Rhein-Galerie erschossen.

Ein bewaffneter Mann soll auf dem Rathaus-Center in Ludwigshafen gestanden haben.

Es soll einen Schusswechsel in Ludwigshafen gegeben haben.

Eine Gruppe von fünf bis acht Leuten soll Mannheim "auseinandergenommen" haben.

Ein Heidelberger mit arabischem Namen wurde mit privatem Ausweis als Täter von Mannheim dargestellt.

In einer vermeintlichen Pressemitteilung der Polizei wurde das Aussehen des Täters mit einem "dunklen Hauttyp" beschrieben. Wichtig: Das stimmt alles nicht! Die Informationen wurden von der Polizei nicht bestätigt. Sie sind also falsch und sollten nicht an andere Leute weitergeleitet werden. Fake News nach Todesfahrt in Mannheim Dauer 0:22 min Fake News nach Todesfahrt in Mannheim Außerdem hat sich jemand bei der Polizei gemeldet, dass ein blutüberströmter Mann von Mannheim nach Ludwigshafen unterwegs ist. Aber auch diese Info ist falsch. Laut Polizei wurde mithilfe eines Zeugen der gesuchte Mann gefunden - er sei aber nicht blutüberströmt gewesen. Übrigens: In manchen Fällen kann das Verbreiten von Fake-News strafbar sein. So kannst du Fake-News erkennen! Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) Amokfahrt in Mannheim: Das ist passiert! Die Tat ereignete sich am Rosenmontag in der Fußgängerzone der Mannheimer Innenstadt.

Das Auto ist durch die Fußgängerzone gerast und hat mehrere Menschen erwischt.

Zwei Menschen wurden getötet. Es gab mehrere Verletzte.

Tatverdächtig ist ein 40-jähriger Deutscher, der zuletzt in Ludwigshafen gewohnt hat.

Die Ermittler sind überzeugt, dass er absichtlich in der Mannheimer Fußgängerzone auf die Menschen zugefahren ist.

Laut LKA und Staatsanwaltschaft gibt es Hinweise auf eine langjährige psychische Erkrankung des Täters.

Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen. Mannheim Mannheim Auto rast in Menschenmenge: Haftbefehl wegen Mordes erlassen! Zwei Menschen sind durch die Tat in der Innenstadt am Montag gestorben. 14 Personen wurden verletzt. 10:00 Uhr DASDING DASDING