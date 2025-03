Bürgermeister ehrt Taxifahrer: ER hat den Täter gestoppt!

Ein Mannheimer Taxifahrer mit pakistanischen Wurzeln hat bei der Festnahme des Amokfahrers eine große Rolle gespielt.

Der Taxifahrer A. Muhammad wurde am Mittwoch von Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) empfangen. Specht hat sich bei ihm für seinen außerordentlichen Mut bedankt. Muhammad hatte am Rosenmontag nach der Amokfahrt in Mannheim das Auto des Täters gestoppt!

Mannheim: Bürgermeister bedankt sich bei mutigem Taxifahrer Dauer 0:52 min Mannheim: Bürgermeister bedankt sich bei mutigem Taxifahrer

Taxifahrer stoppt Täter - so ist es abgelaufen

A. Muhammad sei dem Täter hinterhergefahren und hat durch pausenloses Hupen und Schreien andere Passanten gewarnt.

Er habe das Auto eingeholt und blockiert, so dass der Amokfahrer anhalten musste.

Als der Täter eine Waffe herausgeholt hat, sei Muhammad weggerannt. Zu diesem Zeitpunkt habe er nicht gewusst, dass es sich um Schreckschusswaffe handelte.

Nach Aussagen der Staatsanwaltschaft und des LKA-Baden Württembergs habe A. Muhammad dazu beigetragen "den Tatverdächtigen an der Fortführung der Fahrt zu hindern".

Social-Media-Beitrag auf Instagram von typisch.mannheim.heidelberg

Taxifahrer A. Muhammad - Ein Held?!

Muhammad sagt, er sei kein Held. Sein Handeln sei für ihn selbstverständlich gewesen und er wolle dafür nicht gefeiert werden.

Ich bin kein Held. Ich bin ein Muslim.

Laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur (DPA) lebt A. Muhammad seit 15 Jahren in Mannheim. Seit 2017 ist er deutscher Staatsbürger. Er ist Mitglied der Ahmadiyya-Muslimgemeinde.