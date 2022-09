Du suchst noch eine Ausbildung? Schau dich hier um!

300 Firmen und andere Anbieter kannst du bis Samstag in der Mannheimer Maimarkthalle bei "Jobs for Future" kennenlernen.

Der Vorteil für dich: Du kannst dir in kurzer Zeit sehr viele Job-Anbieter anschauen, Fragen stellen und mit Azubis sprechen, die dort bereits eine Ausbildung machen. Und das alles for free - du musst keinen Eintritt für die Messe "Jobs for Future" zahlen. Nächster Pluspunkt: Viele Stellen sind noch frei, das könnte gute Chancen für deine Bewerbung bedeuten.

Einfach mal ausprobieren

An vielen Ständen bei der "Jobs for Future"-Messe kannst du den künftigen Job schon mal ausprobieren - zum Beispiel beim virtuellen Autolackieren mit VR-Brille oder Haare schneiden an einem Übungskopf.

Praktikum, Weiterbildung, Studium

Auf der Messe gibt es auch Infos, wenn du ein Praktikum oder einen neuen Job suchst. Außerdem sind Leute von Hochschulen und Unis dort, bei denen du fragen kannst, wenn du studieren möchtest.

