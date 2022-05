Bombe am Neckarufer gefunden!

Aber kein Grund zur Sorge: Sie wurde am Dienstagabend erfolgreich entschärft!

Nur 15 Minuten hätte die Entschärfung gedauert, so die Stadtverwaltung. Bauarbeiter haben die 250-Kilogramm schwere Bombe aus dem zweiten Weltkrieg entdeckt, so die Polizei. Die Anwohnerinnen und Anwohner im Umkreis von 500 Metern der Fundstelle wurden gebeten, ihre Wohnungen zu verlassen. Für die Dauer der Entschärfung wurde in einer Schule ein Raum für Anwohnerinnen und Anwohner eingerichtet, die nicht bei Freunden oder wo anders unterkommen konnten. Inzwischen können alle wieder nach Hause.

