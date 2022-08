Chemieunfall hält Innenstadt in Atem!

Die Straßen und Brücken beim Mühlauhafen waren gesperrt. Anwohner mussten selbst nachts die Fenster geschlossen halten.

Eine ätzende und explosive Substanz ist am Dienstagnachmittag auf einem Werksgelände ins Freie geströmt. Es handelt sich um Hydrosulfit. Am Nachmittag war dadurch eine etwa 150 Meter hohe, giftige Rauchsäule über dem Mühlauhafen entstanden. Die Feuerwehr hat den Unglücksort mit Wasser gekühlt, um zu verhindern, dass es dabei auch noch zu einer Explosion kommt. Das Gebiet war gesperrt, in der Mannheimer Innenstadt gab es lange Staus.

Vorher hatten 16 Polizisten, die dorthin gefahren waren, Atemwegsprobleme bekommen. Zwei von ihnen mussten sogar ins Krankenhaus.

So sieht's am Mittwoch aus

Der Bereich um den Hafen war auch in der Nacht noch abgesperrt. Anwohner müssen alle Fenster zulassen. Der Container, aus dem Hydrosulfit ausgetreten ist, wird im Laufe des Mittwochs geöffnet. Hier erfährst du mehr dazu:

In diesem Video hat Polizeisprecher Norbert Schätzle am Dienstag erklärt, was getan wurde, um die Menschen vor Ort zu schützen:

Die Feuerwehr hat am Mittwochmittag die Lage so eingeschätzt:

Großeinsatz in #Mannheim dauert auch in kommenden Stunden an / weiteres Vorgehen wird abgestimmt / Gebäude können...Posted by Feuerwehren Metropolregion Rhein-Neckar on Wednesday, August 24, 2022

