Hier wurde für bessere Bildung demonstriert

Schulstunden fallen aus, Klassenräume sollen weniger geheizt werden - dagegen haben Schüler und Eltern demonstriert.

Los ging es um 14 Uhr am Alten Messplatz in Mannheim. Von dort zogen die Demonstrierenden über den Neckar und die Breite Straße zum Ehrenhof des Schlosses. Der Gesamtelternbeirat der Stadt hat Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte zu der Demonstration aufgerufen.

Darum gehts?

Es gibt viel zu wenige Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen in Mannheim - aber auch in ganz Baden-Württemberg. Viele Stellen sind gar nicht besetzt. Dazu kommt, dass grade auch noch viele Lehrer krank sind. Deshalb fällt Unterricht aus und in Zukunft könnten die Klassen immer größer werden. Außerdem befürchtet der Elternbeirat, dass Schulen und Sporthallen im Winter weniger oder gar nicht mehr beheizt werden und dass Hallenbäder geschlossen werden. Das soll die Stadt Mannheim angekündigt haben.

