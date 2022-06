Todesfahrt von Mannheim: Verdächtiger in psychiatrischer Klinik

Der Mann soll in Ellerstadt seinen Vater umgebracht und danach in Mannheim eine Fahrradfahrerin überfahren haben.

Ein Richter hat am Dienstag einen Unterbringungsbefehl gegen den 36-jährigen Verdächtigen erlassen. Er muss in einer psychiatrischen Klinik bleiben. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in Mannheim mit. Zuvor wurde er aus dem Krankenhaus entlassen.

Was ist passiert?

Dem 36-Jährigen wird vorgeworfen, gegen 18 Uhr am Sonntag seinen Vater in Ellerstadt (Rheinland-Pfalz) getötet zu haben. Bevor die Polizei am Tatort angekommen ist, flüchtete der Mann mit dem Auto. In Mannheim ist er dann in eine Gruppe von vier Fahrradfahrern gefahren. Eine 71-jährige Frau starb. Zwei Männer sind mit schweren Verletzungen weiterhin im Krankenhaus und nicht vernehmungsfähig, ein dritter war bereits am Montag aus der Klinik entlassen worden.

Hier bekommst du Hilfe bei psychischen Problemen Falls es dir psychisch gerade nicht gut geht und du Hilfe oder jemanden zum Reden brauchst, dann kannst du dich anonym an diese Kontakte wenden: Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 , online kannst du auch chatten.

oder , online kannst du auch chatten. Nummer gegen Kummer: 116 111

Ruf bei akuter (Suizid-)Gefahr direkt die 112 oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen.

oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen. Der psychiatrische Bereitschaftsdienst ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer: 116 117 erreichbar.

