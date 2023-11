13-Jähriger droht auf Gaming-Plattform: Großeinsatz der Polizei

Der Junge soll zwei ehemaligen Mitschülern gedroht haben, sie zu verletzen. Die Polizei rückte mit mehreren Wagen an.

Die Polizei nahm den 13-Jährigen an seinem Wohnort fest. Die beiden ehemaligen Mitschüler hatten ihrer Schulleiterin berichtet, dass der 13-Jährige sie auf einer Gaming-Plattform bedroht habe. Sie teilte das der Polizei mit. Die Beamten hatten nach eigenen Angaben am Vormittag Hinweise auf "die Androhung einer schweren Straftat" erhalten. Bis zu 60 Polizistinnen und Polizisten waren an dem Einsatz beteiligt.

Warum bedrohte der 13-Jährige die Jugendlichen?

Das wird noch ermittelt. Die Polizei teilte mit, dass für die Menschen in Mannheim keine Gefahr bestand. Der Einsatz ist inzwischen beendet.

Mehr News aus deiner Region: