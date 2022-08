Er wollte den Streit schlichten - Jugendliche schlagen Mann zusammen

Der 54-Jährige wurde zu Boden geschlagen und getreten. Die Gruppe wird noch gesucht.

Am Freitagabend wollte der Mann im Quadrat G4 laut Polizei einen Streit zwischen Jugendlichen schlichten. Als er beleidigt wurde, rief er die Polizei. Daraufhin verprügelte ihn die Gruppe Jugendlicher. Erst schlugen sie ihn auf den Boden, danach traten sie mehrmals auf seinen Kopf ein. Der 54-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf. Ein weiterer Mann, der dazwischengehen wollte, wurde ebenfalls angegriffen und am Ellbogen verletzt. Die Gruppe war schon verschwunden, als die Polizei eintraf.

So werden die Täter beschrieben:

Drei bis vier männliche Personen, eine weibliche Person

Alle maximal 18 bis 19 Jahre alt

1,70m bis 1,80m groß

Haben italienisch gesprochen.

Weibliche Person: weißes Oberteil, schwarze Haare

Männliche Personen: Eine Person sehr dünn mit Brille, eine andere Person trug eine rote Jacke und eine Mütze.

Hinweise kannst du an die Polizei Mannheim unter 0621/12580 geben.

