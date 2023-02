Nach Feuer: Haus wird abgerissen

Im Gebäude der früheren Kauffmannmühle in Mannheim hat es gebrannt. Jetzt ist es einsturzgefährdet.

Das Gewerbegebäude muss teilweise abgerissen werden. Ein Unternehmen hat bereits mit der Arbeit begonnen.

Was ist passiert?

Das Feuer war am Freitagmittag in dem leerstehenden Gebäude ausgebrochen und hatte sich über mehrere Stockwerke ausgebreitet - auch der Dachstuhl fing Feuer. Die Lage ist zwar wohl unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten aber in der Nacht zum Samstag an. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Zur Brandursache konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Wenige Anwohner aus der Umgebung dürfen wegen der Einsturzgefahr in der Nacht nicht in ihre Wohnungen zurückkehren.

Fire Fire Fire 🔥 🚨 ‼️ #mannheim #brand #jungbusch https://t.co/3I06AhbkPo

