Mahnwache am 2. November

Um 18.00 Uhr wurde eine Gedenktafel für den Mann aufgestellt, der vor sechs Monaten durch Polizeigewalt starb.

Die "Initiative 2. Mai" rief auf, am Mittwochabend auf dem Mannheimer Marktplatz zusammen zu kommen. Dort stellte sie eine Gedenktafel für den Mann, der am 2. Mai 2022 von der Polizei der H4-Wache in Mannheim getötet wurde, auf. Rund 70 Personen versammelten sich auf dem Marktplatz.

Was passierte vor sechs Monaten?

Ein Arzt rief die Polizei, weil er besorgt um den 47-jährigen Patienten aus dem Zentralinstitut für seelische Gesundheit war. Daraufhin begab er sich mit Polizisten in die Innenstadt. Dort gab es dann einen Einsatz, bei dem der Patient Gewalt durch die Beamten ausgesetzt war. Videos von dem Vorfall zeigen Schläge auf den Kopf. Der Mann starb und nach den Ermittlungen stellten Gerichtsmediziner fest: Dem Verstorbenen wurden die Luft abgeschnürt und Blut gelangte in die Atemwege.

Tod nach Polizeikontrolle: Offizielle Ermittlungen!

Die Initiative 2. Mai unterstützt die Angehörigen

Trotz der Videobeweise und des eindeutigen Obduktionsberichts, tendiert die Staatsanwaltschaft dazu, die brutale Tat und die Todesursache zu verharmlosen. Die H4-Wache ist in der Vergangenheit mehrfach durch brutales Vorgehen aufgefallen. Hier darf nicht weggeschaut werden. Wir fordern Aufklärung und Solidarität mit den Hinterbliebenen.

Neben der Mahnwache findet am 5. November ein Gedenkzug vom Alten Messplatz über die Innenstadt bis zum Marktplatz statt.

Zur Zeit finden viele Demos auf der Welt statt. In Berlin demonstrierten 80.000 Menschen für die Rechte der Frauen im Iran: