Der junge Motorradfahrer ist in Mannheim-Friedrichsfeld mit einem Auto zusammengestoßen. Vermutlich fuhr er zu schnell.

Am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr passierte der Unfall auf der L 597 zwischen Schwetzingen-Hirschacker und Mannheim-Friedrichsfeld. Das berichtet die Polizei Mannheim. Der 16-jährige Motorradfahrer soll zu schnell in eine Rechtskurve gefahren sein. Dort geriet er in den Gegenverkehr und stieß mit einem Auto zusammen.

Motorradunfall in Mannheim: Jugendlicher stirbt am Unfallort

Der Jugendliche verletzte sich bei dem Unfall schwer und starb noch an der Unfallstelle. Der 56-jährige Fahrer des Autos wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Vor Ort kümmerten sich Notfallseelsorger um alle, die an dem Unfall beteiligt waren wie Ersthelfer und Zeugen. Die Ermittlungen dauern laut Polizei noch an.