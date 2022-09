Hier entsteht ein tonnenschwerer Steg

Der Panoramasteg soll das Wahrzeichen der Bundesgartenschau 2023 werden. Dafür sind fünf Schwerlastkräne im Einsatz.

Der Steg ist 81 Meter lang und komplett aus Stahl. Seit letzter Nacht werden die riesigen Einzelteile, die bis zu 95 Tonnen wiegen, von fünf Kränen zusammengebaut. Die Arbeiten gehen die nächsten Tage und Nächte ohne Unterbrechung weiter. Die Straße "Am Aubuckel" in Mannheim-Feudenheim ist in dieser Zeit komplett gesperrt. Der Steg soll am Ende frei über der Straße schweben.

Der Projektleiter sagte, das Ganze sei eine "Nervenprobe". Es sei ein "komplexes und total aufwändiges Brückenbauwerk".

Wann ist die BUGA 2023?

Die Bundesgartenschau eröffnet am vom 14. April 2023. Es gibt extra günstige Tickets für junge Menschen bis 24 Jahren. Was es auf der Gartenschau alles zu sehen gibt und was noch dafür gebaut wird, siehst du hier.

Mehr News gibts hier: